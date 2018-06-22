Продажи электромобилей в России в январе-мае выросли почти вдвое

Элекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы. Архивное фото

Элекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Продажи электромобилей в РФ в январе-мае выросли почти вдвое, до 41 авто, сообщает аналитическое агентство "Автостат" в пятницу.

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", с начала 2018 года россияне приобрели 41 электромобиль — это почти в два раза больше, чем за январь-май прошлого года (21 штука)", — говорится в сообщении.

Опрошенные агентством эксперты считают, что такого показателя сегмент достиг благодаря майским продажам — в прошлом месяце в России было куплено 13 новых электрокаров.

Самыми популярными у россиян являются электромобили Tesla — за 5 месяцев они приобрели 21 авто, в том числе 15 кроссоверов Model X. На втором месте по объему реализации идет Nissan Leaf, который разошелся тиражом в 19 единиц. Также за это время в нашей стране был куплен один новый Renault Twizy.

Самое большое количество новых электрокаров было продано с января по май в Москве — 11 авто. Жители Приморского края купили 8 электромобилей, Санкт-Петербурга — 5, Подмосковья — 3. В Краснодарский край отправилось 2 электрокара. Еще в 12 регионах было куплено по одному новому электромобилю.