В России производство легковых автомобилей выросло на 17,7%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выпуск легковых автомобилей в мае в России вырос на 17,7% в годовом выражении — до 122 тысяч штук, говорится в сообщении Росстата.

Вместе с тем, по отношению к апрелю 2018 года выпуск легковых машин в мае снизился на 13,2%, а за первые пять месяцев этого года вырос на 19,8% в годовом выражении.

Выпуск грузовых машин в мае составил 11,9 тысячи единиц, что лишь немногим (на 0,3%) больше, чем в мае 2017 года. По сравнению с апрелем 2018 года выпуск снизился на 17,6%, а по итогам первых пяти месяцев этого года вырос на 3,8% в годовом выражении.

Производство автобусов выросло в мае на 1,6% в годовом выражении и снизилось на 10,4% к апрелю 2018 года, составив 2,1 тысячи штук. Выпуск автобусов в январе-мае снизился на 2,6% в годовом выражении.