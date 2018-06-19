Главу правления Audi временно отстранили от должности после задержания

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава правления Audi Руперт Штадлер временно отстранен от должности после задержания в связи с "дизельным скандалом", сообщается в пресс-релизе концерна.

Ранее в понедельник прокуратура Мюнхена подтвердила, что Штадлер был задержан и помещен в следственный изолятор из-за "дизельного скандала". Член правления Audi AG по продажам и маркетингу Брам Шот назначен временно исполняющим обязанности главы автомобильного концерна.

"Штадлер выступил с просьбой к наблюдательному совету освободить его от должностей в советах управляющих Audi AG и Volkswagen AG. Советы управляющих… удовлетворили требование Штадлера", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что отстранение носит временный характер и продлится до выяснения обстоятельств задержания Штадлера.

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Прокуратура выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается. В домах обвиняемых были проведены обыски.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.