Главу правления Audi временно отстранили от должности после задержания

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава правления Audi Руперт Штадлер временно отстранен от должности после задержания в связи с "дизельным скандалом", сообщается в пресс-релизе концерна.
"Штадлер выступил с просьбой к наблюдательному совету освободить его от должностей в советах управляющих Audi AG и Volkswagen AG. Советы управляющих… удовлетворили требование Штадлера", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что отстранение носит временный характер и продлится до выяснения обстоятельств задержания Штадлера.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.