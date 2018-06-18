Брам Шот будет исполнять обязанности главы Audi после задержания Штадлера

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Член правления Audi AG по продажам и маркетингу Брам Шот будет временно исполнять обязанности главы автомобильного концерна, сообщило агентство DPA.

Ранее в понедельник прокуратура Мюнхена подтвердила, что глава правления Audi Руперт Штадлер был задержан и помещен в следственный изолятор из-за "дизельного скандала".

Наблюдательный совет компании должен формально утвердить кандидатуру Шота, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Прокуратура выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается. В домах обвиняемых были проведены обыски.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.