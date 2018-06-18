МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В городе Ингольштадт временно задержали главу правления Audi Руперта Штадлера из-за "дизельного скандала", сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя Volkswagen.
По данным мюнхенской прокуратуры, ордер на арест выдали из-за того, что есть риск сокрытия доказательств вины обвиняемым, если тот будет находиться на свободе.
Ранее прокуратура Мюнхена обвинила Штадлера в мошенничестве и подлоге документов. Прокуратура выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается. В домах обвиняемых прошли обыски. Число обвиняемых по делу о "дизельном скандале" возросло до 20 человек.
"Дизельный скандал"
Ранее в США обвинил автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.
Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.