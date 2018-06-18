МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В городе Ингольштадт временно задержали главу правления Audi Руперта Штадлера из-за "дизельного скандала", сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя Volkswagen.

Сейчас проверяется обоснованность задержания, для Штадлера действует презумпция невиновности, сообщил представитель автоконцерна.

По данным мюнхенской прокуратуры, ордер на арест выдали из-за того, что есть риск сокрытия доказательств вины обвиняемым, если тот будет находиться на свободе.

Ранее прокуратура Мюнхена обвинила Штадлера в мошенничестве и подлоге документов. Прокуратура выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается. В домах обвиняемых прошли обыски. Число обвиняемых по делу о "дизельном скандале" возросло до 20 человек.

"Дизельный скандал"



Ранее в США обвинил автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.