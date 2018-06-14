Пресс-секретарь патриарха Кирилла рассказал, когда тот ездит на "Чайке"

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал РИА Новости, в каких случаях предстоятель Русской православной церкви использует ретро-автомобиль "Чайку", ранее принадлежавший митрополиту Никодиму (Ротову).

В день своего тезоименитства – праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 24 мая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на праздничное богослужение в храм Христа Спасителя на автомобиле еще советского производства — "Чайке".

"На "Чайке" патриарх ездит по особым случаям и на небольшие расстояния, все же машина совсем не новая, хотя и приведена в порядок. Использование этой машины — дань памяти эпохе и ее владельцу — митрополиту Никодиму. И такая особенность, говорящая о любви патриарха к отечественному производству", — пояснил священник Александр Волков.

На вопрос о том, часто ли ломается машина, пресс-секретарь патриарха ответил, что, "конечно, стопроцентной гарантии, в особенности в длительных переездах, автомеханики не дают". Предстоятель Русской церкви до этого использовал "Чайку", например, в дни пасхальных торжеств.

Ранее автомобиль принадлежал митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Никодиму (Ротову, 1929-1978), бывшему в 1960-х годах председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Будучи секретарем митрополита Никодима, будущий патриарх тогда часто ездил в этом автомобиле.