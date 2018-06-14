В РПЦ не исключили, что патриарх Кирилл будет пользоваться "Кортежем"

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Московской патриархии надеются, что лимузины отечественного производства серии "Кортеж" со временем станут более доступными для российского потребителя, и не исключают, что и патриарх Кирилл сможет в будущем передвигаться на новых изобретениях отечественного автопрома.

"Проект "Кортеж" — дело хорошее, вызывающее уважение к современным российским разработчикам и производству. Хорошо, если когда-то станет возможным использовать эти российские автомобили, когда они станут доступными. Не исключаю, что и патриарх сможет передвигаться на автомобилях, произведенных российскими конструкторами", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в будущем и предстоятель РПЦ будет использовать автомобиль серии "Кортеж".

Собеседник агентства добавил, что лично ему "интересен вариант "минивэна". "С тем количеством детей, которое у меня, как и у многих священников, будет очень актуальным пересесть с корейского автопрома на российский", — отметил священнослужитель. Сейчас в семье Волковых шестеро детей, и родители ждут седьмого малыша.

Сегодня в особо торжественных случаях патриарх Кирилл использует автомобиль "Чайку", ранее принадлежавший известному деятелю Русской православной церкви советского периода митрополиту Никодиму (Ротову, 1929-1978). Ретро-машина была отремонтирована для ее дальнейшей эксплуатации, и сейчас, по словам Волкова, используется патриархом как "дань памяти эпохе и ее владельцу — митрополиту Никодиму", а также в знак "любви к отечественному производству".

Седьмого мая президент РФ Владимир Путин приехал на инаугурацию на лимузине серии "Кортеж", глава государства использовал его для передвижения по Москве. Как рассказали ранее РИА Новости в ФСО РФ, автопарк президента России планируется расширить указанными отечественными автомобилями, это зависит от объемов производства, и пока в отельных случаях Путин использует машины иностранного производства.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.