Главе правления Audi предъявили обвинения из-за "дизельного скандала"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым "дизельным скандалом", говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник.

Согласно заявлению, прокуратура также выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается.

"Им инкриминируется мошенничество и подлог документов. Это связано с реализацией на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, манипулирующим данными о выбросах", — говорится в заявлении.

В домах обвиняемых уже были проведены обыски с целью обнаружения доказательств.

Таким образом, число обвиняемых в связи с "дизельным скандалом" возросло до 20 человек, сообщается в заявлении.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.