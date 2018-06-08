BMW и Mercedes повысят цены в России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Дистрибьюторы автомобилей BMW и Mercedes в России с 1 июля повысят цены на 1% и 3-5% соответственно, рассказали РИА Новости представитель BMW и представитель дилерского холдинга "Авилон" — одного из продавцов машин Mercedes.

"В среднем на 1% с 1 июля. Мы очень аккуратно подходим к повышению цен. Сейчас это плановое повышение, когда сложились все обстоятельства", — сказал представитель BMW, добавив, что в структуре продаж чуть более половины автомобилей приходится на местную сборку.

По словам представителя "Авилона", дистрибьютор автомобилей Mercedes с 1 июля также перепишет ценники в сторону увеличения на 3-5%. Кроме этого, Volkswagen с 1 июля собирается повысить цены на кроссовер Tiguan в базовой комплектации на 1-4%, добавила она.

Недавно, с 1 мая, "АвтоВАЗ" повысил цены в среднем на 2% на весь модельный ряд из-за колебаний курсов валют.