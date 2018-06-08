В Минфине назвали возможную дату отказа от регулирования тарифов ОСАГО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Полный отказ от регулирования тарифов ОСАГО в РФ возможен не раньше, чем через пять лет, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Международном финансовом конгрессе.

По его словам, либерализация в ОСАГО должна состоять из нескольких этапов, первый из которых — "либерализация коэффициентов".

"Количество обязательных коэффициентов должно быть меньше, количество добровольных коэффициентов должно быть больше, с поэтапным переходом к только добровольным коэффициентам, чтобы страховые компании в конечном итоге выставляли те коэффициенты, которые они хотят", — пояснил Моисеев.

"Второй шаг — это расширение тарифного коридора с постепенным отказом от тарифного регулирования вообще. На мой взгляд, это могло бы произойти не раньше, чем через пять лет", — заявил замминистра финансов.

"Посмотрим, как пойдет. Но для себя я поставил отметочку — 2023-2025 год как моменты, когда полностью можно отказываться от регулирования тарифа ОСАГО", — добавил Моисеев.