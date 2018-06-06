РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Автопарк президента планируют расширить машинами серии "Кортеж"

12:2506.06.2018
02013
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль Aurus кортежа президента РФ. Архивное фотоАвтомобиль Aurus кортежа президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Автопарк президента России планируется расширить автомобилями российского производства серии "Кортеж", это зависит от объемов производства, и пока в отельных случаях глава государства использует машины иностранного производства, рассказали РИА Новости в ФСО РФ.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин проекта "Кортеж"
Ранее глава государства выбирал лимузин российского производства серии "Кортеж". В нем он приехал на инаугурацию, использовал для передвижения по Москве. На прошлой неделе Путин даже показал автомобиль наследному принцу Абу-Даби. Во время визита в Австрию на текущей неделе Путин предпочел использовать Mercedes.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что необходимого количества лимузинов проекта "Кортеж" для задействования их во время зарубежных визитов президента пока нет.

"Есть план по полному укомплектовыванию парка автомобилями серии "Кортеж", однако сроки зависят от объемов производства. Это не быстрый процесс, а пока в каких-то отдельных ситуациях используются другие машины, в их числе лимузин Mercedes", — сказал собеседник агентства.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

Лимузин для президента: новый "Кортеж"
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНовый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Новый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМашина и все ее комплектующие произведены в России.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Машина и все ее комплектующие произведены в России.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Автомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкСемейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Семейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВсе модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.Автомобиль Aurus, на котором избранный президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Все модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДлина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Длина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкМашины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Машины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.
/
Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена