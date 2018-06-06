Автопарк президента планируют расширить машинами серии "Кортеж"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Автопарк президента России планируется расширить автомобилями российского производства серии "Кортеж", это зависит от объемов производства, и пока в отельных случаях глава государства использует машины иностранного производства, рассказали РИА Новости в ФСО РФ.

Ранее глава государства выбирал лимузин российского производства серии "Кортеж". В нем он приехал на инаугурацию, использовал для передвижения по Москве. На прошлой неделе Путин даже показал автомобиль наследному принцу Абу-Даби. Во время визита в Австрию на текущей неделе Путин предпочел использовать Mercedes.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что необходимого количества лимузинов проекта "Кортеж" для задействования их во время зарубежных визитов президента пока нет.

"Есть план по полному укомплектовыванию парка автомобилями серии "Кортеж", однако сроки зависят от объемов производства. Это не быстрый процесс, а пока в каких-то отдельных ситуациях используются другие машины, в их числе лимузин Mercedes", — сказал собеседник агентства.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.