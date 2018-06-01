Путин показал наследному принцу Абу-Даби новый лимузин проекта "Кортеж"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле продемонстрировал наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну свой новый лимузин серии "Кортеж" российского производства.

После официальной части, переговоров и подписания совместных документов Владимир Путин и Мухаммад аль-Нахайян вышли из Большого Кремлевского дворца на улицу, где российский президент продемонстрировал наследному принцу свой лимузин. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".

Мухаммад аль-Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сиденье лимузина.

Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой новый лимузин pic.twitter.com/lvCrFBiugw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 июня 2018 г.

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Путин на церемонии инаугурации 7 мая впервые проехал на лимузине из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что новый автомобиль Путину понравился и он будет использовать этот лимузин.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг России.