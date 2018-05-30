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В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО

16:5130.05.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фотоОформление полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО, что будет способствовать увеличению числа оформлений ДТП по европротоколу, сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой фракции "Единая Россия".

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В пресс-релизе отмечается, что с 1 июня 2018 года вступает в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, касающаяся европротокола. Лимит выплат по нему, то есть максимальная сумма, на которую сможет рассчитывать пострадавший в аварии при оформлении ДТП без ГИБДД, увеличивается вдвое — до 100 тысяч рублей. Европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий у водителей в части виновности происшествия. Но для того, чтобы оформить аварию без вызова ГИБДД потребуется наличие в машине спутниковых систем ГЛОНАСС или специального мобильного приложения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, единоросс Вячеслав Лысаков считает неоправданным установление лимитов по выплатам ОСАГО, так как это психологически сдерживает автомобилистов самостоятельно оформлять европротокол, сообщается в пресс-релизе.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Депутат, комментируя вступающие в силу изменения, напоминает, что изначально ОСАГО задумывалось как социальный проект, который должен был стимулировать водителей на законопослушное поведение. Это так называемая система бонус-малус, когда аккуратным водителям стоимость полиса снижается, а нарушителям повышается, напоминает он.

Однако российские страховые компании восприняли ОСАГО только как коммерческий проект, и сегодня их задача заключается в том, чтобы собрать денег как можно больше, а отдать как можно меньше, полагает Лысаков. "Ни о какой справедливости речи нет. Страховые компании в настоящее время требуют самостоятельно устанавливать цены на полисы ОСАГО, создавая тем самым социальную напряженность в стране", — уверен он.

В этом депутат видит основную проблему: "Средние выплаты по ОСАГО в России совсем недавно были 27 тысяч рублей. Сегодня порядка 64 тысяч. В связи с этим возникает логичный вопрос: зачем вообще устанавливать лимит выплат и ограничивать его 100 тысячами?". При этом он напомнил, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует пилотный проект – в этих регионах лимит уже сегодня установлен в размере 400 тысяч рублей.

Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фото
© Fotolia / alexstr
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Среди водителей мало найдется специалистов, способных оценить, например, стоимость разбитой фары или бампера, то есть самостоятельно установить ущерб от аварии. Поэтому лимит психологически сдерживает автомобилистов оформлять европротокол, толкает их вызывать сотрудников ГИБДД, создавая тем самым многокилометровые пробки. К сожалению, РСА не поддерживает наше предложение по снятию лимитов. Это в свою очередь приводит к тому, что сегодня европротоколом пользуется очень ограниченная часть водителей", — подчеркнул первый зампред думского комитета.

Лысаков считает, что сотрудникам ГИБДД нужно директивно запретить выезжать на страховые случаи, если там нет жертв или тяжких телесных повреждений. "При небольших ДТП отношения водителей находятся в гражданско-правовой плоскости – между ними и страховыми компаниями, Поэтому государство в лице ГАИ к этому не должно иметь никакого отношения", — считает он.

Дополнительные расходы

Автомобильная авария
© Fotolia / Gino Santa Maria
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, единоросс Виталий Ефимов также опасается серьезного повышения стоимости полисов ОСАГО после увеличения лимита по европротоколу.

"Уже сегодня страховщики требуют повысить стоимость ОСАГО на 20%. Вместе с тем, даже без этого повышения Центробанк толком не может нам пояснить, куда ежегодно уходят 30 миллиардов рублей дополнительных сборов по ОСАГО. Одни отписки, якобы, страховые компании проводят какие-то исследования", — отмечается в пресс-релизе со ссылкой на Ефимова.

Депутат обращает внимание, что оборудование автомобиля специальными системами на основе ГЛОНАСС потребует от его владельца дополнительных расходов. "Что значит оборудовать автомобиль системой ГЛОНАСС? Это дополнительные расходы для автовладельца – порядка 20-30 тысяч рублей без установки прибора", — считает он.

Еще одну проблему первый зампред комитета по транспорту видит в запрете устанавливать на гарантийные машины дополнительное оборудование. "На новые иностранные машины, которые находятся на гарантии, нельзя устанавливать дополнительное оборудование, в том числе, систему ГЛОНАСС. То есть в этой части также необходимо принимать дополнительные решения", — заключил Ефимов.

Кроме того, РСА до сих пор разрабатывает мобильное приложение "ДТП. Европротокол", и непонятно, когда оно начнет действовать, замечает он.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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v10
в стране, где дорожные ситуации решаются с битами, европротокол удобен мошенникам, автомобилистам нужен норматив прибытия экипажа гибдд к месту дтп и профессиональное оформление обстоятельств, убытки от европотоколов страховые будут компенсировать увеличением стоимости, что ляжет на плечи законопослушных автомобилистов
17:11
30.05.2018
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