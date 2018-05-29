НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Закон о приоритете ремонта над денежной выплатой в ОСАГО был принят с рядом значительных условностей, которые тормозят активную реализацию этого проекта, поэтому необходимы дополнительные изменения в законодательство, следует из слов вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.

Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой вступил в силу в конце апреля 2017 года. Закон должен помочь российским страховщикам победить недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность стала причиной убыточности ОСАГО в некоторых российских регионах. Эти посредники отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

"Натуральное возмещение принималось именно с той целью, чтобы исключить понятие посредника… Это выгодно и хорошо. И это показало, как работает в каско, там этих проблем не возникает. Но, к сожалению, закон принят с различными значительными условностями, которые дают, на мой взгляд, пробуксовку активности действия этой работы", — сообщил Ефремов на встрече с журналистами во вторник.

В частности, по словам Ефремова, 30 дней, отведенных на ремонт, не хватает, так как есть проблемы с запчастями, которые надо сначала найти, а потом привезти и поставить. Кроме того, если выплата происходит наличными или на карточку, то за минусом износа, тогда как в случае отправки на ремонт износ страховая компания оплачивает сама.

Ефремов упомянул и про норму о том, что расстояние до автосервиса должно составлять не более 50 километров. "Эти моменты создают препоны тому, чтобы натуральное возмещение активно работало", — сказал он.

"Надеюсь, что произойдёт дополнительная оценка ситуации по натуральному возмещению, со стороны регулятора будут приняты дополнительные меры, будут внесены дополнительные изменения в закон для того, чтобы он активно продолжал работать и набирал вес именно в сторону ремонтов, потому что всем это выгодно", — заключил Ефремов.