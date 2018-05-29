Лимузины Aurus по комфорту не уступят президентскому, обещает разработчик

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лимузины серии Aurus, которые поступят в продажу, по комфорту не будут уступать президентскому автомобилю, рассказал в интервью РИА Новости профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который в составе команды разработчиков участвовал в проекте "Кортеж".

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации 7 мая проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

По словам Боровкова, в президентском автомобиле были применены только российские технологии безопасности. У президента РФ будет несколько автомобилей с одинаковым уровнем безопасности. "Да, конечно, понимая, что таких машин будет несколько", — сказал профессор, отвечая на вопрос, будет ли автомобиль российского президента уникален.

"У машин для других клиентов будут пониженные характеристики, в первую очередь, по безопасности, но не по комфорту", — добавил он.

Мировая премьера автомобилей проекта "Кортеж", которые в свободной продаже будут реализовываться под брендом Aurus, пройдет 29 августа на Московском международном автосалоне. Планируется, что в семейство Aurus войдут седан, лимузин и внедорожник и минивэн.