ДОСААФ пожаловалось в ФАС на недобросовестность частных автошкол

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России направило жалобы в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу в связи с недобросовестной конкуренцией на рынке образовательных услуг по подготовке водителей, сообщает общество.
По его мнению, значительное количество слабо подготовленных водителей в таких школах снижает безопасность дорожного движения. В числе регионов, где проблема подготовки водителей стоит особенно остро, председатель ДОСААФ назвал Якутию и Белгородскую область.
"Стоимость обучения в автошколах Якутска составляет в среднем 15 тысяч рублей, что значительно ниже себестоимости подготовки водителей по полной программе обучения. При этом только затраты на топливо для обучения составят около 5 тысяч рублей", — пояснил он.
В ДОСААФ отмечают, что расходы, связанные с содержанием учебно-материальной базы, эксплуатацией техники, оплатой труда преподавателей, налоговыми отчислениями показывают, что стоимость обучения по подготовке водителей категории "В" не укладывается в предлагаемую частными школами стоимость оказания образовательных услуг.
По словам Колмакова, на экзамены в ГИБДД направляется большое число кандидатов, не имеющих должной подготовки, которые не в состоянии сдать экзамен с первого, второго и третьего раза.
"Бывали случаи, когда курсанты по восемь раз не могли попасть на экзамен по практическому вождению из-за большого количества людей, пришедших на пересдачу", – отметил Колмаков.