ДОСААФ пожаловалось в ФАС на недобросовестность частных автошкол

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России направило жалобы в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу в связи с недобросовестной конкуренцией на рынке образовательных услуг по подготовке водителей, сообщает общество.

"ДОСААФ России обеспокоено ситуацией на рынке образовательных услуг по подготовке водительских специальностей, работой недобросовестных частных автошкол, существенно занижающих стоимость обучения за счет невыполнения в полном объеме программы подготовки, а иногда и открытой продажей свидетельств об окончании обучения в автошколе", — говорится в обращениях председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.

По его мнению, значительное количество слабо подготовленных водителей в таких школах снижает безопасность дорожного движения. В числе регионов, где проблема подготовки водителей стоит особенно остро, председатель ДОСААФ назвал Якутию и Белгородскую область.

"Стоимость обучения в автошколах Якутска составляет в среднем 15 тысяч рублей, что значительно ниже себестоимости подготовки водителей по полной программе обучения. При этом только затраты на топливо для обучения составят около 5 тысяч рублей", — пояснил он.

В ДОСААФ отмечают, что расходы, связанные с содержанием учебно-материальной базы, эксплуатацией техники, оплатой труда преподавателей, налоговыми отчислениями показывают, что стоимость обучения по подготовке водителей категории "В" не укладывается в предлагаемую частными школами стоимость оказания образовательных услуг.

Также руководитель ДОСААФ отметил, что одним из способов прозрачности деятельности автошкол — скорейшее введение в действие единого реестра выдачи свидетельств об окончании обучения профессии водителя в соответствии с постановлением правительства 2013 года "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".

По словам Колмакова, на экзамены в ГИБДД направляется большое число кандидатов, не имеющих должной подготовки, которые не в состоянии сдать экзамен с первого, второго и третьего раза.

"Бывали случаи, когда курсанты по восемь раз не могли попасть на экзамен по практическому вождению из-за большого количества людей, пришедших на пересдачу", – отметил Колмаков.