Названы самые популярные автомобили в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей в Москве.

Отмечается, что с января по апрель 2018 года в столице продали 72,2 тысячи новых легковушек. Самой распространенной стала KIA Rio — за указанный период времени москвичи купили 4537 машин этой модели. Вторую строчку рейтинга занял седан Hyundai Solaris (3162 автомобиля), а третью — кроссовер Hyundai Creta (2654 единиц).

В пятерку также вошли две модели Volkswagen — седан Polo (2512) и кроссовер Tiguan (2016).

Кроме того, в десятке наиболее популярных машин оказались Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage и Nissan X-Trail.