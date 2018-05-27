Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые доставляют своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации. Данные опубликованы на портале iSeeCars.
При составлении списка эксперты учитывали данные об отзывных компаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.
Составители рейтинга подчеркивают, что статистика отзывных компаний является важным показателем качества автомобилей, который стоит учитывать при выборе модели.