Мантуров рассказал, когда могут начать экспорт автомобилей бренда Aurus

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и генеральный директор ПАО Соллерс Вадим Швецов на презентации автомобилей проекта Кортеж в Москве. 23 мая 2018

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и генеральный директор ПАО Соллерс Вадим Швецов на презентации автомобилей проекта Кортеж в Москве. 23 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экспорт автомобилей бренда Aurus может начаться в 2020-2021 годах, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации бренда.

Под брендом Aurus будут продаваться автомобили проекта "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.

"Потенциальных заказчиков начнут собирать после Московского автосалона (в августе), но в следующем году мы точно не сможем начать поставлять на экспорт — просто физически объемы производства будут уходить в России. Мы не хотим сейчас расползтись по объемам, чтобы потерять качество, но объемы нужно наращивать по мере возможностей", — сказал Мантуров.

"Мы исходим из того, что экспортировать можно начать в конце 2020 года, не ранее. 2020-2021 года, да", — заявил министр.