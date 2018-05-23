Мантуров рассказал, когда могут начать экспорт автомобилей бренда Aurus

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экспорт автомобилей бренда Aurus может начаться в 2020-2021 годах, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации бренда.
Под брендом Aurus будут продаваться автомобили проекта "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.
"Потенциальных заказчиков начнут собирать после Московского автосалона (в августе), но в следующем году мы точно не сможем начать поставлять на экспорт — просто физически объемы производства будут уходить в России. Мы не хотим сейчас расползтись по объемам, чтобы потерять качество, но объемы нужно наращивать по мере возможностей", — сказал Мантуров.
"Мы исходим из того, что экспортировать можно начать в конце 2020 года, не ранее. 2020-2021 года, да", — заявил министр.