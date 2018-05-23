МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Автомобили проекта "Кортеж" в перспективе могут стать полностью электрическими, сообщил на презентации бренда Aurus, под которым планируются к реализации эти машины, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, которая позволит со временем — если на этом этапе электромашина только обеспечивает докрутку двигателя или передвижение какое-то время, недлительное — то в перспективе мы можем сделать его полностью электрическим", — сказал Мантуров.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.