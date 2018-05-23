Машины проекта "Кортеж" представят на Женевском автосалоне в 2019 году

12:5023.05.2018
(обновлено: 12:53 23.05.2018)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Автомобили проекта "Кортеж" под брендом Aurus впервые представят на европейском рынке в 2019 году на Женевском автосалоне, сообщил на презентации бренда Aurus гендиректор компании Франц Герхард Хильгерт.
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.
"Следующим этапом будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на Азиатский рынок и рынок Ближнего Востока", — сказал Хильгерт.
Новый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".
Машина и все ее комплектующие произведены в России.
Автомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.
Семейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".
Все модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.
Длина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
В автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.
Машины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.