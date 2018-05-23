В Гамбурге ограничат проезд дизельных автомобилей с 31 мая

БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Частичный запрет на проезд автомобилей с дизельным двигателем будет введен c 31 мая в Гамбурге, сообщило экологическое ведомство города, который имеет статус федеральной земли.

Это первый случай реализации принятого ранее Федеральным административным судом Германии решения о принципиальной возможности запрета подобных транспортных средств в городах в связи с сильным негативным воздействием на окружающую среду. Административный суд Гамбурга проверил обоснования этого решения и счел их законными. Как сообщило ведомство, запрет коснется двух участков улиц в районе Альтона-Норд. Под него попадут все дизельные автомобили, которые не соответствуют стандарту Евро-6. На прошлой неделе на участках дорог уже были размещены соответствующие знаки и указатели.

Как сообщило агентство dpa, в Гамбурге в начале 2018 года было зарегистрировано 264 тысячи дизельных автомобилей, из них стандартам Евро-6 соответствуют 96 тысяч. Таким образом, запрет на движение распространяется на почти 168 тысяч автомобилей местных жителей, а также на все нарушающие условия автомобили из других частей Германии и из-за рубежа. При этом на одном из двух участков, на которые распространяются запреты, допущен проезд легковых автомобилей с уровнем выхлопа ниже Евро-6, а также машин "скорой помощи", местных жителей и их гостей, мусоровозов и такси.

Ранее глава минтранса ФРГ Андреас Шойер не исключил, что в Германии может быть введен запрет на вождение автомобилей с дизельным двигателем. Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил 27 февраля, что власти немецких городов вправе самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнений. Конкретно в этом решении упомянуты два города — Штутгарт и Дюссельдорф.

Правительство ФРГ по-прежнему выступает против запрета на ограничение движения автомобилей с дизельными двигателями, заявила на брифинге 23 февраля заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также неоднократно говорила, что выступает против любых запретов на использование автомобилей с дизельным двигателем.

До этого концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Министр по охране окружающей среды ФРГ Свенья Шульце призвала ускорить процесс переоборудования автомобилей с дизельными двигателями в связи с иском Европейской комиссии к Германии и еще пяти странам ЕС из-за высоких показателей загрязнения воздуха в городах.