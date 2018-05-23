В ЛДПР предложили делать скидку при оформлении ОСАГО в электронном виде

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили предоставлять скидку в 10% от суммы страховой премии при оформлении договора ОСАГО в электронном виде, сообщила пресс-служба комитета по труду и соцполитике.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Законопроектом предлагается при составлении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставлять скидку в размере 10% от суммы страховой премии", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта отмечают, что в последнее время зафиксирован рост случаев езды без полиса ОСАГО. Поэтому предоставление скидки при покупке страхового полиса в виде электронного документа будет стимулировать граждан к более активному приобретению страховых полисов в электронном виде.