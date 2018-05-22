В Москве увеличили в два раза субсидию на установку шлагбаумов во дворах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении в два раза размера субсидии на установку шлагбаумов во дворе, сообщили в пресс-службе мэра во вторник по итогам президиума столичного правительства.

Отмечается, что речь идет об упрощении порядка предоставления жителям многоквартирных домов субсидий на установку шлагбаумов для регулирования доступа автотранспорта во дворы.

"Размер субсидии увеличивается в два раза – с 50 до 100 тысяч рублей за каждый шлагбаум. Если для закрытия въезда во двор требуются два шлагбаума, размер субсидии составит 200 тысяч рублей, три шлагбаума – 300 тысяч рублей и т.д." — говорится в сообщении.

Также если ранее субсидии на установку шлагбаумов могли получить только жители районов в зоне платной парковки, то теперь ее могут получить жители любого района столицы. Помимо этого, вводится авансирование работ по установке шлагбаумов.

"Если раньше субсидия выдавалась жителям только по факту выполненных работ, то теперь субсидия будет перечисляться авансом – после предоставления необходимых документов (протокол собрания собственников, согласование районного совета депутатов и др.) и заключения соответствующего договора", — добавили в пресс-службе.

Также, согласно принятому постановлению, упрощается процедура получения субсидии. "Для оформления субсидии жителям нужно будет посетить дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства соответствующего административного округа только один раз, а срок принятия решения после предоставления необходимых документов сокращается до 10 дней", — говорится в сообщении.

Документ обязывает сотрудников окружных дирекций ЖКХ оказывать жителям максимальное содействие в заключении договоров на получение субсидий, в частности, самостоятельно запрашивать часть необходимых документов.

Для того чтобы принять решение об установке шлагбаума, согласно постановлению, жители теперь могут провести голосование в системе "Электронный дом".

Как напомнили в пресс-службе, шлагбаумы во дворах устанавливаются по решению собственников жилья, согласованному с районным советом депутатов. С сентября 2015 года, когда было принято постановление о выплате субсидий, ими воспользовались жители 1,34 тысячи дворов.