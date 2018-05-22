В Москве пройдет выставка редких ретроавтомобилей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выставка-аукцион "Редкие автомобили", на которой будет представлено более 40 единиц ретротехники культовых западных марок и российского автопрома, впервые пройдет с 1 по 6 июня в Центральном доме художника на Крымском валу, сообщила пресс-служба ЦДХ

На выставке будут представлены более 40 единиц техники: ретроавтомобили и мотоциклы разных годов выпуска, классов и стран производства. Посетители выставки увидят такие культовые марки, как Bentley, Cadillac, Ferrari, Harley Davidson, Horch, Jaguar, Mercedes Benz, Porsche, Vespa и другие.

Большой раздел выставки отведен советскому автопрому, представлен ряд моделей ГАЗ, а также ЗИС, Москвич, ЗАЗ и мототехника. Особый экспонат — созданный в единственном экземпляре восьмиколесный вездеход "Арго".

Как сообщила пресс-служба, впервые будут выставлены несколько качественно восстановленных автомобилей Второй мировой войны.

В рамках выставки 6 июня состоится аукцион по продаже классических и редких автомобилей.