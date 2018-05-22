Социологи выяснили, сколько россиян готовы отказаться от личного автомобиля

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Только 5% автовладельцев, проживающих в городах-миллионниках, готовы полностью отказаться от личного автотранспорта, но каждый пятый мог бы ограничить использование своей машины, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ проводил опрос 15-17 мая среди 800 респондентов — водителей личных автомобилей, пользовавшихся услугами такси за последний месяц. Исследование коснулось десяти городов-миллионников – опросы были проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Перми посредством телефонного интервью.

"Каждый пятый опрошенный автовладелец (20%) потенциально готов ограничить использование автомобиля… Полностью отказаться от личного автотранспорта гипотетически могли бы 5% участников опроса", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Социологи при этом отмечают, что доля тех, кто допускает возможность сокращения числа поездок на собственной машине, растет по мере увеличения частоты пользования такси. Чаще всего в качестве альтернативы личному транспорту респонденты называют как раз такси (27%), а также наземный общественный транспорт (23%) и метро (21%).

"В целом, реже использовать личный автомобиль в последние несколько лет стали 18% опрошенных владельцев машин, проживающих в городах-миллионниках и пользующихся услугами такси, чаще — 17%, большинство же (65%) совершают поездки с той же частотой, что и год-два назад", — указано в материалах ВЦИОМ.