Lada Priora и Kalina снимут с производства

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в июле снимает с конвейера автомобили Lada Priora, Granta и Kalina. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров.

"АвтоВАЗ" прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и начнет выпускать рестайлинговые версии в X-стиле, следует из письма.

Слухи о том, что компания может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, уточняет издание. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.

Кроме того, летом начнутся продажи седан Lada Vesta Cross. В самой дешевой комплектации автомобиль будет стоить 763,9 тысячи рублей.

На прошлой неделе прошло годовое собрание акционеров компании. В презентации отметили, что автопроизводитель прогнозирует рост собственных продаж в 2018 году в России на 12 процентов по сравнению с 2017 годом, до 350 тысяч штук. Также "АвтоВАЗ" планирует нарастить производство на 13 процентов.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы находятся в Тольятти и в Ижевске.