Страховщики ждут роста числа незастрахованных автомобилей и фальшивых ОСАГО

МОСКВА, 21 май — РИА Новости. Страховое сообщество ожидает продолжения роста в России числа незастрахованных транспортных средств и поддельных полисов ОСАГО, следует из слов вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.

"В ОСАГО рост поддельных бланков полисов строгой отчетности будет пока продолжаться — пока есть проблемы с убыточными регионами, где имеется дефицит бланков полисов. Пока не наступит либерализация или проекты, связанные с изменением тарифной политики в ОСАГО, этот процесс будет продолжаться", — заявил Ефремов в ходе конференции "Рубеж 2018" в понедельник.

Кроме того, по словам Ефремова, рост числа незастрахованных транспортных средств продолжится до тех пор, пока не заработает проект по проверке наличия полисов ОСАГО дорожными камерами. "Как только фото и видеофиксация заработает, сейчас мы пытаемся запустить этот проект именно в Москве, вроде бы уже все налажено… тогда через фото и видеофиксацию будут выявляться транспортные средства, которые управляются без полисов ОСАГО", — уточнил он.

Ефремов также ожидает, что в 2018 году сохранится проблема с недобросовестными автоюристами. "Автоюристы больше идут в сторону организованных рабочих групп, где достаточно сложнее и тяжелее противодействовать. Но тем не менее мы тоже к этому готовимся", — пояснил он.

Ефремов добавил, что ожидается рост мошеннических обращений за выплатами в личном страховании, включая обращения по травмам в ОСАГО; рост сфальсифицированных ДТП в связи с повсеместным введением "европротокола"; рост угонов ТС с целью разбора, так как из-за санкций определенные марки автомобилей не будут ввозиться; рост мошенничества в ипотечном страховании; в ДМС, который будет связан с увеличением числа страховых продуктов для физлиц; в страховании юридических лиц (в частности, при страховании товарно-материальных ценностей на складах).

"Мошенничество существует во всех видах страхования…. Достаточно большое количество обращений идет по каско, по добровольному страхованию гражданской ответственности, по имуществу и по ДМС. Даже жизнь и здоровье, мы видим, начинают возрастать…. Страхование жизни и здоровья растет достаточно эффективно и активно, и мошенничество там будет также расти", — заключил Ефремов.