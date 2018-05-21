Страховщики ждут роста числа незастрахованных автомобилей и фальшивых ОСАГО

МОСКВА, 21 май — РИА Новости. Страховое сообщество ожидает продолжения роста в России числа незастрахованных транспортных средств и поддельных полисов ОСАГО, следует из слов вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.
Кроме того, по словам Ефремова, рост числа незастрахованных транспортных средств продолжится до тех пор, пока не заработает проект по проверке наличия полисов ОСАГО дорожными камерами. "Как только фото и видеофиксация заработает, сейчас мы пытаемся запустить этот проект именно в Москве, вроде бы уже все налажено… тогда через фото и видеофиксацию будут выявляться транспортные средства, которые управляются без полисов ОСАГО", — уточнил он.
Ефремов также ожидает, что в 2018 году сохранится проблема с недобросовестными автоюристами. "Автоюристы больше идут в сторону организованных рабочих групп, где достаточно сложнее и тяжелее противодействовать. Но тем не менее мы тоже к этому готовимся", — пояснил он.
"Мошенничество существует во всех видах страхования…. Достаточно большое количество обращений идет по каско, по добровольному страхованию гражданской ответственности, по имуществу и по ДМС. Даже жизнь и здоровье, мы видим, начинают возрастать…. Страхование жизни и здоровья растет достаточно эффективно и активно, и мошенничество там будет также расти", — заключил Ефремов.