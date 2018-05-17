ЦБ утвердил изменения в правила ОСАГО по оформлению европротокола

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Банк России утвердил изменения в правила ОСАГО, связанные с совершенствованием процедуры оформления документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД, сообщает регулятор.

"Изменения вступают в силу с 1 июня. С этой даты по закону максимальная сумма выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза – до 100 тысяч рублей для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года действует безлимитный европротокол", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно изменениям, воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП. Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения (ПО) – мобильного приложения. Уточняется, что требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков (РСА) по согласованию с Банком России.

Правила ОСАГО также дополнены положением о том, что в случае оформления европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.

Как сообщает ЦБ, в настоящее время около 30% ДТП оформляется в упрощенном порядке, а по итогам 2017 года общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 миллиарда рублей.