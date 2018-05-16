Volkswagen приостановил производство Jetta

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Концерн Volkswagen приостановил производство модели Volkswagen Jetta, которая выпускается на площадке нижегородского Горьковского автозавода, объясняя такое решение выпуском следующего поколения этого автомобиля, сообщил РИА Новости представитель концерна.

"Модель Volkswagen Jetta пользуется хорошим спросом в России, и текущее поколение этого автомобиля будет по-прежнему доступно российским покупателям минимум до конца 2018 года. Новое поколение модели появится в России в 2019 году, на начальном этапе модель будет импортироваться", — сказал собеседник.

Он добавил, что сейчас марка Volkswagen расширяет модельный ряд SUV – в 2018 году российским клиентам станут доступны новый Teramont и новый Touareg. "Эти две важные для марки SUV-модели укрепят успех нового Volkswagen Tiguan локального производства, продажи которого в 2018 году выросли более чем в три раза", — пояснил представитель концерна.

Сейчас в Нижнем Новгороде производятся модели Skoda Kodiaq и Skoda Octavia. Собеседник сказал, что общий объем производства в Нижнем Новгороде будет увеличиваться в 2018 году как за счет роста спроса на российском рынке, так и за счет экспортных проектов. Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили Skoda на европейских рынках, Volkswagen Group Rus начнет поставлять автомобили Skoda Octavia, выпускаемые в России, в Европейский Союз. Первоначальный экспортный объем составит 10 тысяч автомобилей.

Летом 2011 года Volkswagen Group Rus заключила с "Группой ГАЗ" соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа до 2019 года, а в июне 2017 года продлила контракт до 2025 года. Проектная производственная мощность составляет 132 тысячи автомобилей в год.

Volkswagen AG — крупнейший автопроизводитель в Европе, представляющий такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.