РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Volkswagen приостановил производство Jetta

22:1116.05.2018
(обновлено: 22:12 16.05.2018)
02820
© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Jetta. Архивное фотоАвтомобиль Volkswagen Jetta. Архивное фото
© Фото : Volkswagen

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Концерн Volkswagen приостановил производство модели Volkswagen Jetta, которая выпускается на площадке нижегородского Горьковского автозавода, объясняя такое решение выпуском следующего поколения этого автомобиля, сообщил РИА Новости представитель концерна.

Рабочие на линии окончательной сборки на заводе Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Откуда родом? Какие модели легковых автомобилей производят в России
"Модель Volkswagen Jetta пользуется хорошим спросом в России, и текущее поколение этого автомобиля будет по-прежнему доступно российским покупателям минимум до конца 2018 года. Новое поколение модели появится в России в 2019 году, на начальном этапе модель будет импортироваться", — сказал собеседник.

Он добавил, что сейчас марка Volkswagen расширяет модельный ряд SUV – в 2018 году российским клиентам станут доступны новый Teramont и новый Touareg. "Эти две важные для марки SUV-модели укрепят успех нового Volkswagen Tiguan локального производства, продажи которого в 2018 году выросли более чем в три раза", — пояснил представитель концерна.

Автосалон в Женеве
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Рыночные отношения. Почему иностранные автопроизводители не уйдут из России
Сейчас в Нижнем Новгороде производятся модели Skoda Kodiaq и Skoda Octavia. Собеседник сказал, что общий объем производства в Нижнем Новгороде будет увеличиваться в 2018 году как за счет роста спроса на российском рынке, так и за счет экспортных проектов. Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили Skoda на европейских рынках, Volkswagen Group Rus начнет поставлять автомобили Skoda Octavia, выпускаемые в России, в Европейский Союз. Первоначальный экспортный объем составит 10 тысяч автомобилей.

Летом 2011 года Volkswagen Group Rus заключила с "Группой ГАЗ" соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа до 2019 года, а в июне 2017 года продлила контракт до 2025 года. Проектная производственная мощность составляет 132 тысячи автомобилей в год.

Volkswagen AG — крупнейший автопроизводитель в Европе, представляющий такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена