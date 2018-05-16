Автоэксперт назвал знак "Шипы" атавизмом советского времени

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отменить обязательное использование знака "Шипы" следует хотя бы потому, что он уже никому не нужен, фактически он достался российским автолюбителям как наследие советского времени, рассказал РИА Новости вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Ранее МВД России предложило снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак "Шипы" сзади машин, имеющих шипованную резину, так как он утратил актуальность. МВД отмечает, что характеристики движения современной машины в значительной мере определяются иными факторами — ее конструкцией, степенью загруженности, наличием электронных систем, способствующих торможению или стабилизации. По мнению МВД, знак "Шипы" не позволяет однозначно судить о вероятном характере движения автомобиля, а также ограничивает обзор водителя.

"Ну и правильно предложили. Сейчас значение этого знака просто не имеет смысла. Редкий водитель выезжает зимой на не зимней резине. А при этом за отсутствие этого знака можно получить серьезный штраф и несколько раз были случаи, когда дело чуть ли не доходило до уголовного разбирательства. При этом он (знак – ред.) пришел к нам из советского времени, когда колеса с шипами были редкостью. Пора избавляться от этого атавизма", — рассказал эксперт.

Холодов отметил, что отмена этого знака принесет пользу и иностранным водителям. У них такого обозначения нет, и сейчас им приходится специально наклеивать его при приезде в Россию, что не слишком удобно.

"Будем откровенны, над нами в этом плане вся Европа смеется. Так что инициатива МВД отличная. Полностью поддерживаю", — добавил эксперт.