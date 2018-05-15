МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак "Шипы" сзади машин, имеющих шипованную резину. Об этом говорится на портале проектов нормативных актов.

По мнению авторов документа, требование потеряло актуальность, так как динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов.

Их перечень приводится в пояснительной записке к проекту. Это конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации и другие.

Как отмечают авторы документа, установка знака "Шипы" не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, "особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий".

В МВД считают, что знак на заднем стекле автомобиля небезопасен, так как зачастую ограничивает обзор с места водителя.