ЦБ порекомендует автодилерам продавать машины в безналичной форме

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Банк России намерен провести переговоры с автодилерами, работающими в РФ, на предмет максимального перевода покупок автомобилей в безналичную форму, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Сейчас есть проблема с авторынком — я имею в виду продажу автомобилей: продаётся автомобиль за наличные деньги, а если по безналу, то 3-4% набрасывается сверху на цену машины, конечно, клиенту проще все снять со счета и даже если он добропорядочный принести в наличной форме", — посетовал Скобелкин в кулуарах конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Мы пока постараемся с материнскими компаниями автодилеров пообщаться, и, я думаю, что мы решим эту проблему", — добавил он.

Скобелкин подчеркнул, что регулятор работает индивидуально с различными организациями, с банками, с туроператорами и ассоциациями — это приносит свои плоды, потому что не все вопросы можно отрегулировать нормативными актами.

"ЦБ не может их (автодилеров — ред.) обязать, ЦБ может с ними поговорить о том, что у нас расчёты в РФ в наличной форме должны осуществляться в минимальных размерах", — отметил зампред ЦБ.

При этом он уточнил, что ЦБ, скорее всего, не будет устанавливать порога суммы для безналичных операций при покупке автомобиля.

Банк России рассчитывает на положительную реакцию автодилеров, поскольку компании дорожат своей репутацией. "Наш анализ показывает, что там (в сфере торговли автомобилями — ред.), … мы же видим потоки, например, что не инкассируются наличные деньги, а возмещения поступают от какой-нибудь фирмы-однодневки", — привёл пример Скобелкин.