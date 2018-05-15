Названы самые угоняемые автомобили в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чаще всего в первом квартале 2018 года угоняли автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

В список также попали машины марок Ford и Lexus, кроме того, угонщики интересовались Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Чаще всего преступников привлекали Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, KIA Rio, KIA Sportage, KIA Quoris, KIA Optima, Ford Explorer, Ford Kuga, Ford Focus, Lexus LX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi ASX, Renault Fluence, Peugeot 408, а также Nissan Terrano.

Почему угоняют



Как пояснили в "Росгосстрахе", такие модели, как KIA Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris, Toyota Camry, пользуются популярностью у автоугонщиков из-за высокого спроса на эти машины, преступники сбывают угнанные машины по поддельным документам, перебивая идентификационные номера.

Глава департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов отметил, что преступников интересуют недорогие модели из-за их востребованности на вторичном рынке или высокого спроса на автозапчасти к ним.

Премиальные же марки машин, по словам Демидова, угоняют для перепродажи в другие регионы. Глава управления противодействия мошенничеству в автостраховании ВСК Андрей Мозеров уточнил, что похищенные люксовые внедорожники все чаще перегоняют через Казахстан в Среднюю Азию. Конечными пункты — Киргизия, ОАЭ, Иран, Сирия. Также угнанные машины перегоняют через Белоруссию и Литву в Европу.

В списке самых угоняемых авто в первом квартале оказались редкие модели, в частности, KIA Quoris, Mitsubishi ASX и Peugeot 408. Как пояснил руководитель отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков, это связано с тем, что одного квартала слишком мало для анализа статистики угонов.

Случаи мошенничества

По оценкам ВСК, около 20% случаев хищений связаны с обманом: либо заявитель существенно искажает обстоятельства происшествия, чтобы получить страховку, либо сам факт угона оказывается инсценировкой.

По словам главы департамента анализа и защиты информации "Ингосстраха" Александр Гуляева, выявить и доказать необоснованность заявлений по угонам трудно и требует много времени.

Как рассказал Гуляев, за первый квартал 2018 года "Ингосстрах" выявил, что в 7 из 165 случаев угона транспортных средств были предоставлены недостоверные сведения, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы.

Мозеров добавил, что в последнее время стало популярным страхование машин премиального класса через лизинговые компании "под угон". По его словам, мошенники приобретают в лизинг автомобили стоимостью 5-7 миллионов рублей и страхуют их от угона, после чего продают при помощи "перегонщиков" машины за границу. Через некоторое время они заявляют о хищении машины при вымышленных обстоятельствах, чтобы страховщик покрыл их долг перед лизинговой компанией.

В январе-марте 2018 года ВСК предотвратила пять крупных выплат по подобным убыткам с признаками мошенничества. Факты обмана выявили в Самарской и Московской областях, по всем фактам возбуждены уголовные дела, некоторых подозреваемых взяли под стражу.

Основные способы угона

Ранее в МВД назвали основные способы краж автомобилей: угонщики используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, чтобы проникнуть в салон, а также применяют специальные устройства для взлома противоугонной системы автомобиля.

Всего, по данным правоохранительных органов, в прошлом году в России зарегистрировано 21,8 тысячи краж автомобилей. Это примерно на четыре тысячи меньше, чем в 2016-м.