В России завершились две программы льготного автокредитования

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минпромторг завершает программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за успешного достижения целевых показателей, сообщило ведомство.

За четыре месяца реализации программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на льготных условиях продали 85,94 тысячи автомобилей. Таким образом, установленный на текущий год целевой показатель в 80,6 тысяч автомобилей достигнут.

На эти программы государство с начала года потратило 16 миллиардов рублей. Это меньше половины от суммы средств, которые направили на поддержку спроса на российские автомобили. Всего было выделено 35 миллиардов рублей. Часть этих средств — девять миллиардов рублей — заплатили банкам за предоставленную возможность по льготному кредитованию предыдущих лет, включая этот год.

На поддержку спроса на автомобили на газомоторном топливе выделено 2,5 миллиарда рублей, на электротранспорт, включая электробусы — 1,5 миллиарда. Оставшиеся деньги расходуются на новые адресные программы и субсидии по инвестиционным кредитам.