Тюнингованный "Запорожец" стал призером чемпионата в Австрии

Запорожец ZERO, который реконструировали мастера из Владикавказа

Запорожец ZERO, который реконструировали мастера из Владикавказа

ЦХИНВАЛ, 14 мая – РИА Новости. Найденный на свалке желтый "Запорожец", который реконструировали умельцы из Владикавказа, завоевал "бронзу" чемпионата Европы по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в Зальцбурге, сообщает Sputnik Южная Осетия.

В чемпионате принимали участие 400 автомобилей из 28 стран Европы.

Машина, получившая название "ZERO", претерпела 1400 изменений и смогла войти в число призеров в самой сложной номинации — троеборье.

"Мы были для Европы, как черт из табакерки. Для сравнения: у немецкого "Форда", ставшего "золотым", изменений в два раза меньше", — рассказали члены экипажа автомобиля Сергей Мусаилов и Сослан Албегов.

В багажнике машины жюри конкурса обнаружило не только домкрат, дорожные знаки и инструменты, но и набор для загородного шашлыка и барбекю.

Как отмечает Sputnik, члены экипажа "Запорожца" были единственными представителями России на конкурсе.

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