Названы самые продаваемые марки автомобилей с "автоматом" в России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Самой продаваемой маркой автомобиля с автоматической коробкой передач (АКП) оказался корейский бренд KIA, пишет аналитическое агентство "Автостат".

Расчеты приведены по итогам первого квартала 2018 года. Аналитическое агентство также отмечает, что в России с января по конец апреля реализовано 201,3 тысячи машин с автоматической коробкой передач.

Как сообщается, KIA за четыре месяца реализовал 39,8 тысячи автомобилей с АКП на территории России. В тройку лидеров также входят Hyundai и Toyota, объем продаж которых составил 29 тысяч и 19,4 тысячи авто соответственно.

Volkswagen и Nissan заняли четвертое и пятое места по популярности среди россиян. Этим брендам за подотчетный период удалось реализовать 14,7 и 11,9 тысячи экземпляров соответственно.

Также в топ-10 продаваемых автомобилей с АКП вошли Skoda (9,8 тысячи), Renault (8,8 тысячи), Ford (8,5 тысячи), Mitshubishi (8,3 тысячи) и Mercedes-Benz (8,2 тысячи).