Audi заподозрили в установке незаконного оборудования на моделях A6 и A7

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Власти Германии подозревают автомобильный концерн Audi в установке оборудования, занижающего показатели выбросов в атмосферу, на моделях A6 и A7, сообщил журнал Spiegel.

"Федеральное ведомство автодорожного транспорта ФРГ начало официальную проверку из-за подозрения в установке недопустимого отключающего оборудования на транспортных средствах Audi V6TDI моделей A6/A7", — сказал изданию представитель минтранса ФРГ.

Как пишет издание, помимо уже известного незаконного ПО, Audi ставили на эти модели дополнительное оборудование с целью манипулирования показателями. Затронуты по меньшей мере 30 тысяч транспортных средств модели A6 в Германии и примерно такое же количестве транспортных средств на экспорт.

По информации Spiegel, Audi решил временно приостановить производство модели A6.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.