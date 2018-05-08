Соколов протестировал беспилотный "КамАЗ" на подходе к мосту в Крым

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Минтранса РФ Максим Соколов протестировал в качестве пассажира беспилотный "КамАЗ" на автомобильном подходе к мосту через Керченский пролив, говорится в сообщении Росавтодора.
Как отмечается, старт проезду дали и.о. министра транспорта Максим Соколов, глава Росавтодора Роман Старовойт, начальник главного управления по обеспечению дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
"В завершение демонстрационного проезда, Максим Соколов в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков российского концерна "КамАЗ". Вернувшись к финишу, и.о. министра отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями", — сообщает Росавтодор.
Проект "Караван" организован НАМИ, автодорожным университетом МАДИ, МИФИ, интегратором проекта выступает Росавтодор. Проект направлен на создание российской интеллектуальной транспортной системы, которая позволит реализовать потенциал беспилотного и подключенного транспорта.
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