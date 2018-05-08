МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские беспилотные автомобили прошли тестовые испытания на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается на сайте Минтранса.
Автомобили разгонялись до 40 километров в час, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. Кроме того, в ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.
В министерстве подчеркнули, что благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет три-пять сантиметров.
"Это яркое завершение первого этапа проекта "Караван", направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", — говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов подчеркнул, что это испытание стало отправной точкой для начала развития беспилотного движения.
Поясняется, что тестовый проезд также послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.
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