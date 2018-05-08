На пути к Крымскому мосту протестировали беспилотные автомобили

Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту

Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские беспилотные автомобили прошли тестовые испытания на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается на сайте Минтранса.

Проезд состоялся на специально подготовленном участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь. В эксперименте участвовали пять машин. Разработчики сидели на пассажирских сидениях для контроля процесса.

Автомобили разгонялись до 40 километров в час, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. Кроме того, в ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.

В министерстве подчеркнули, что благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет три-пять сантиметров.

© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту © Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту

Протяженность маршрута составила более десяти километров. Отмечается, что это первое в России столь масштабное испытание.

"Это яркое завершение первого этапа проекта "Караван", направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов подчеркнул, что это испытание стало отправной точкой для начала развития беспилотного движения.

© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту © Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту

Поясняется, что тестовый проезд также послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.

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