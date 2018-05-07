Чиновники могут пересесть на машины проекта "Кортеж", считает Мантуров

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. И.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров оценивает положительно новый проект автомобилей "Кортеж" и считает, что по примеру президента РФ Владимира Путина на эти машины могут пересесть и другие чиновники.
"Я оцениваю положительно. Это качественный проект, перспективный с точки зрения реализации тех параметров, которые изначально нам заказывались. Поэтому было очень трепетно смотреть, как президент выехал на этом автомобиле во время инаугурации. Для нас это очень важно было", — сказал журналистам Мантуров, добавив, что очень переживал, когда президент садился в автомобиль.
На вопрос, пересядут ли другие чиновники на машины этой серии, и.о. министра ответил, что они могут последовать примеру главы государства.
Он подчеркнул, что приобрел бы такой автомобиль из серии "Кортеж", если бы появился внедорожник.
"Что касается служебного автомобиля, то все зависит от того, чем я буду заниматься", — подчеркнул глава Минпромторга.
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ранее Мантуров сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.