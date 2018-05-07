Чиновники могут пересесть на машины проекта "Кортеж", считает Мантуров

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. И.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров оценивает положительно новый проект автомобилей "Кортеж" и считает, что по примеру президента РФ Владимира Путина на эти машины могут пересесть и другие чиновники.

Избранный президент РФ на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. На кадрах трансляции можно было разглядеть и номер лимузина — В776УС, 77 регион.

"Я оцениваю положительно. Это качественный проект, перспективный с точки зрения реализации тех параметров, которые изначально нам заказывались. Поэтому было очень трепетно смотреть, как президент выехал на этом автомобиле во время инаугурации. Для нас это очень важно было", — сказал журналистам Мантуров, добавив, что очень переживал, когда президент садился в автомобиль.

На вопрос, пересядут ли другие чиновники на машины этой серии, и.о. министра ответил, что они могут последовать примеру главы государства.

"Президент — это тоже чиновник, поэтому раз президент пересел, то, конечно, все должны", — добавил глава Минпромторга.

Он подчеркнул, что приобрел бы такой автомобиль из серии "Кортеж", если бы появился внедорожник.

"Что касается служебного автомобиля, то все зависит от того, чем я буду заниматься", — подчеркнул глава Минпромторга.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ранее Мантуров сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.