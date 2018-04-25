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Главным трендом пекинского автосалона AutoChina стали электрокары

17:4225.04.2018
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© Фото : MGЭлектрокар MG E-Motion. Архивное фотоЭлектрокар MG E-Motion. Архивное фото
© Фото : MG

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Автомобили на новых источниках энергии и футуристические концепт-кары стали главным трендом открывшегося в среду 15-го Пекинского международного автомобильного салона AutoChina-2018, передает корреспондент РИА Новости.

Посетители фотографируют автомобиль Ford F-150 Raptor. Пекинский автосалон, апрель 2016
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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В этом году автосалон проходит одновременно на двух площадках с 25 апреля по 4 мая, в первые два дня автосалон открыт для прессы, представители которой с большим интересом и повышенным вниманием осматривают представленные новинки, среди которых много премьер.

На Auto China-2018 выставляются более 1200 участников из 14 стран и регионов мира, на площади более 220 тысяч квадратных метров разместились 1022 автомобиля, 105 из них широкая публика видит впервые.

Пекинский автосалон становится все более привлекательным для иностранных автопроизводителей в свете того, что власти КНР объявили о намерении уже в этом году снизить импортные пошлины на автомобили, а также отменить ряд ограничений для иностранных инвестиций. Именно поэтому автопроизводители, имеющие большие планы по расширению на китайский рынок непременно приезжают на AutoChina и провозят те модели автомобилей, которые имеют шансы стать популярными именно здесь.

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© Ruptly
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Политические установки китайских властей, помимо прочего, влияют на то, какие модели будут представлены на подобных мероприятиях, в этом году особо ощущается внимание к такой проблеме, как борьба с загрязнением окружающей среды. Правительство страны прикладывает значительные усилия для улучшения экологической ситуации, от чего, несомненно, выигрывают производители автомобилей на новых источниках энергии. Они получают государственные дотации, многочисленные преимущества в условиях работы, в этом году, к примеру, будут в значительной степени облегчены условия для иностранных инвестиций в этой сфере.

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине. 23 марта 2018
© AP Photo / Ng Han Guan
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Этот факт объясняет то, что более 20% автомобилей, представленных на стендах в этом году, — именно машины на новых источниках энергии, всего их 174, при этом 124 – модели китайских автопроизводителей.

Мировые автопроизводители рассчитывают, что благодаря растущей популярности в Китае машин на новых источниках энергии, к 2025 году продажи электрокаров составят от 35% до 50% от общего импорта автомобилей в КНР.

Один из наиболее известных и уважаемых во всем мире автопроизводителей — немецкий автоконцерн BMW также не остался в стороне от разработок электрокаров и привез в Пекин новый электрический концепт-кар BMW Concept iX3. Помимо этого, автоконцерн также представил беспроводную систему автомобильной зарядки, которая состоит из зарядной станции GroundPad, которую можно установить как в гараже, так и на улице, и встроенного в корпус автомобиля приемника CarPad. Зарядка машины осуществляется за счет создаваемого системой электромобильного поля, которое образуется, когда автомобиль становится над GroundPad.

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© AFP 2018 / Peter Parks
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Еще одной крупной премьерой стал электрокар Sylphy Zero Emission от японского Nissan Motor, отмечается, что на одной зарядке машина может проехать около 340 километров. Основой этой модели стал электрокар Nissan Leaf, который уже присутствует на китайском рынке, но из-за высокой цены продается не особо активно. Также Nissan привез в китайскую столицу и электрический внедорожник IMx KURO.

Автоконцерн General Motors представил в среду сразу пять моделей электромобилей, в том числе концепт-кар Buick SUV, способный, по данным разработчиков, проехать до 600 километров на одной зарядке.

Немецкий Volkswagen представил в Пекине внедорожник E20X, который будет выпускаться под брендом SOL, созданным совместно с китайским партнером, под брендом SOL будут выпускаться лишь автомобили на новых источниках энергии. Модель E20X сможет проехать 300 километров на одной зарядке.

На AutoChina также состоялась мировая премьера концепт-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Концерн Mazda Motor привезли в Пекин новый внедорожник SUV CX-8, а также Mazda MX-5 RF, Mazda CX-5 и Mazda6. Поклонники Audi здесь смогут увидеть новый внедорожник Q5L, разработанный с учетом потребностей именно китайских клиентов.

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На салоне представлены автомобили премиум класса от Porsche, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin и McLaren, впервые в Пекине выставляется Alfa Romeo.

Любители китайского автопрома смогут увидеть новинки от FAW, Dongfeng, SAIC, Changan, BAIC и GAC, а те, кто шагает в ногу со временем и следит за развитием сектора электрокаров имеют хороший шанс ознакомиться с новейшими достижениями Tesla, Denza, Changjiang, Qiantu, NIO, Polestar и других.

Пекинский международный автосалон был учрежден в 1990 году и с тех пор проходит в китайской столице раз в два года.

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