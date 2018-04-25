Главным трендом пекинского автосалона AutoChina стали электрокары

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Автомобили на новых источниках энергии и футуристические концепт-кары стали главным трендом открывшегося в среду 15-го Пекинского международного автомобильного салона AutoChina-2018, передает корреспондент РИА Новости.
На Auto China-2018 выставляются более 1200 участников из 14 стран и регионов мира, на площади более 220 тысяч квадратных метров разместились 1022 автомобиля, 105 из них широкая публика видит впервые.
Пекинский автосалон становится все более привлекательным для иностранных автопроизводителей в свете того, что власти КНР объявили о намерении уже в этом году снизить импортные пошлины на автомобили, а также отменить ряд ограничений для иностранных инвестиций. Именно поэтому автопроизводители, имеющие большие планы по расширению на китайский рынок непременно приезжают на AutoChina и провозят те модели автомобилей, которые имеют шансы стать популярными именно здесь.
Политические установки китайских властей, помимо прочего, влияют на то, какие модели будут представлены на подобных мероприятиях, в этом году особо ощущается внимание к такой проблеме, как борьба с загрязнением окружающей среды. Правительство страны прикладывает значительные усилия для улучшения экологической ситуации, от чего, несомненно, выигрывают производители автомобилей на новых источниках энергии. Они получают государственные дотации, многочисленные преимущества в условиях работы, в этом году, к примеру, будут в значительной степени облегчены условия для иностранных инвестиций в этой сфере.
Мировые автопроизводители рассчитывают, что благодаря растущей популярности в Китае машин на новых источниках энергии, к 2025 году продажи электрокаров составят от 35% до 50% от общего импорта автомобилей в КНР.
Один из наиболее известных и уважаемых во всем мире автопроизводителей — немецкий автоконцерн BMW также не остался в стороне от разработок электрокаров и привез в Пекин новый электрический концепт-кар BMW Concept iX3. Помимо этого, автоконцерн также представил беспроводную систему автомобильной зарядки, которая состоит из зарядной станции GroundPad, которую можно установить как в гараже, так и на улице, и встроенного в корпус автомобиля приемника CarPad. Зарядка машины осуществляется за счет создаваемого системой электромобильного поля, которое образуется, когда автомобиль становится над GroundPad.
Автоконцерн General Motors представил в среду сразу пять моделей электромобилей, в том числе концепт-кар Buick SUV, способный, по данным разработчиков, проехать до 600 километров на одной зарядке.
Немецкий Volkswagen представил в Пекине внедорожник E20X, который будет выпускаться под брендом SOL, созданным совместно с китайским партнером, под брендом SOL будут выпускаться лишь автомобили на новых источниках энергии. Модель E20X сможет проехать 300 километров на одной зарядке.
На AutoChina также состоялась мировая премьера концепт-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Концерн Mazda Motor привезли в Пекин новый внедорожник SUV CX-8, а также Mazda MX-5 RF, Mazda CX-5 и Mazda6. Поклонники Audi здесь смогут увидеть новый внедорожник Q5L, разработанный с учетом потребностей именно китайских клиентов.
Любители китайского автопрома смогут увидеть новинки от FAW, Dongfeng, SAIC, Changan, BAIC и GAC, а те, кто шагает в ногу со временем и следит за развитием сектора электрокаров имеют хороший шанс ознакомиться с новейшими достижениями Tesla, Denza, Changjiang, Qiantu, NIO, Polestar и других.
Пекинский международный автосалон был учрежден в 1990 году и с тех пор проходит в китайской столице раз в два года.