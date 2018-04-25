"АвтоВАЗ" с мая повысит цены на весь модельный ряд из-за падения рубля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 мая повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 2% в связи с колебаниями курса рубля, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Да, повышаем. В среднем — на 2%, на весь модельный ряд. Это связано с колебаниями курсов", — сказал представитель компании в ответ на вопрос о планах по повышению цен.

США в начале апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Однако впоследствии рубль отыграл часть падения.