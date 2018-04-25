Названы самые импортируемые в Россию иномарки

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Самой импортируемой в Россию иномаркой оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, пишет аналитическое агентство "Автостат".

По данным экспертов, в 2017 году на российскую территорию завезли 12351 экземпляр этой модели.

На втором месте находится автомобиль Lexus RX с 8583 единицами. За ним следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC с похожими результатами: 6238 и 6235 экземпляров соответственно. Пятерку лидеров замыкает Lexus NX с показателем в 6186 единиц.

Также в десятке самых импортируемых авто оказались Mercedes-Benz GLE, Toyota Prius, Mercedes-Benz E-Klasse, Lexus LX и Toyota Corolla.

Всего в 2017 году на российскую территорию завезли 235 тысяч иностранных легковых автомобилей, что на 0,5 процента больше, чем в 2016 году.

Ранее появился список самых продаваемых иномарок в России.