МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тестовые автомобили с российской интеллектуальной системой управления Cognitive Pilot преодолели в ходе тестовых испытаний отметку в 1 миллион километров, сообщили РИА Новости в компании Cognitive Technologies, разрабатывающей искусственный интеллект для беспилотников.
Там уточнили, что благодаря проведенным тестам и использованию уникальных разработок в отдельных режимах уже достигается промышленная точность детекции объектов на дороге, близкая к 100%, хотя необходимо еще множество тестов.
"Для полной гарантии безопасности движения перед широким промышленным использованием интеллектуальной системы Cognitive Pilot мы должны протестировать наши алгоритмы на многих миллионах километров в любых погодных и дорожных условиях, чтобы исключить любые неожиданности и получить реальную оценку работоспособности всех систем", — сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.
Компания сейчас проводит более половины всех своих тестов в беспилотном режиме, рассказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. За последний год тестов в автоматическом режиме прототипы беспилотного автомобиля Cognitive Technologies прошли около 28% времени.
На движение в плохих погодных условиях (дождь, снег, туман, темное время суток и так далее) и на плохих дорогах пришлось около 30-35% времени испытаний. Кроме того, тесты проводились в пограничных погодных и дорожных ситуациях (резкий переход из света в темноту и наоборот и так далее).
Cognitive Technologies в августе 2016 года объявила о ведении разработок собственной интеллектуальной платформы для автономного вождения Cognitive Pilot, которая может устанавливаться как на легковых, так и на других типах автомобилей. Целью проекта является создание полностью беспилотного автомобиля к 2022-2023 годам.