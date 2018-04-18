Мантуров остался доволен итогами краш-теста автомобиля проекта "Кортеж"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров остался доволен результатами краш-теста прототипа автомобиля проекта "Кортеж".

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

"Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике", — сказал он в интервью газете "Известия".

Как отметил Мантуров, специалисты смогут ознакомиться с "Кортежем" на Московском международном автомобильном салоне осенью, продажи начнутся со следующего года.

"На всех этапах мы докладывали президенту и председателю правительства, как движется этот проект. Мы уже передали несколько автомобилей — лимузинов, седанов и минивэнов, которые выбрала ФСО в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля. Всё выполняется в срок", — добавил министр.

Мантуров ранее сообщал, что российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году.