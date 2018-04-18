МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Рабочая группа комитета Госдумы по транспорту и строительству разработает требования к расстановке на дорогах камер видеонаблюдения, сообщил "Парламентской газете" зампред структуры Сергей Бидонько.

Как отметил депутат, количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется. Исключение составляет лишь установка видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги.

"Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы. Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно… Для разработки таких требований при комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа ", — приводит издание слова Бидонько.

По его словам, также нужны законодательно закрепленные стандарты, а все камеры должны подлежать обязательной сертификации и проходить периодическую проверку.