Новым президентом "АвтоВАЗа" стал Ив Каракатзанис

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новым президентом "АвтоВАЗа" с 1 июня станет Ив Каракатзанис, говорится в сообщении основного акционера предприятия Alliance Rostec Auto B.V.
Нынешний президент — Николя Мор будет исполнять обязанности старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа"
"В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании", — говорится в сообщении.
Каракатзанис сейчас занимает должность генерального директора Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также президент и генеральный директор Automobile Dacia SA, крупнейшей частной компанией Румынии.
В сообщении отмечается, что марка Dacia — один из наиболее активно растущих автомобильных брендов в Европе.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании.