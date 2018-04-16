Новым президентом "АвтоВАЗа" стал Ив Каракатзанис

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новым президентом "АвтоВАЗа" с 1 июня станет Ив Каракатзанис, говорится в сообщении основного акционера предприятия Alliance Rostec Auto B.V.

Он займет эту должность с 1 июня.

Нынешний президент — Николя Мор будет исполнять обязанности старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа"

"В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании", — говорится в сообщении.

Каракатзанис сейчас занимает должность генерального директора Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также президент и генеральный директор Automobile Dacia SA, крупнейшей частной компанией Румынии.

В сообщении отмечается, что марка Dacia — один из наиболее активно растущих автомобильных брендов в Европе.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании.