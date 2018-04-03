МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах наравне с другим транспортом уже к 2025 году, заявил в интервью агентству "Прайм" президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.
По словам Гурко, беспилотные автомобили будут преобладать в нишевых сегментах, в них же могут появиться российские компании-лидеры.
"Мы считаем, что в первую очередь беспилотные автомобили будут появляться в нишевых сегментах и использоваться для осуществления пассажирских и грузоперевозок, управления коммунальной и сельхозтехникой, складскими погрузчиками. Целесообразнее всего инвестировать именно в те сегменты, где в России существует большой рынок, и где российские разработки могут быть наиболее конкурентоспособными. В течение 5 лет на этих рынках появятся российские компании-лидеры, которые выйдут на мировой уровень", — отметил он.
Спрос со стороны россиян на беспилотные автомобили будет, считает Гурко. Он напомнил данные отчета аудиторской компании PwC, согласно которому, 58% опрошенных готовы рассмотреть возможность приобретения автономного автомобиля, если в ближайшее время он появится в продаже.
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