Болид Formula E устроил гонку с двумя самолетами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В аэропорту Дохи прошел гоночный заезд болида Spark SRT_01E, который соревновался в скорости с двумя пассажирскими самолетами авиакомпании Qatar Airways. Соответствующие видео опубликовано на Youtube-канале корпорации ABB Group.

Как пишет портал Gulf Times , за рулем болида находился гонщик из Бельгии Жером Д'Амброзио, участвующий в спортивных состязаниях с 2014 года. В ходе первого заезда он соревновался со взлетающим лайнером Airbus, а во второй гонке тягался с самолетом Boeing 787 Dreamliner на посадке.

На видео видно, что в начале гонки болид не уступает лайнеру в скорости, однако постепенно становится заметным отставание гоночного автомобиля от самолета.

Авторы видеозаписи измерили максимальную скорость самолета и выяснили, что в ходе гонки предельная скорость спорткара составила 225 километров в час, в то время как аналогичный показатель самолета до отрыва от земли составил 944 километра в час.

Ранее авиакомпании Qatar Airways стала официальным спонсором гонок серии E-Prix, которые пройдут в Париже и Нью-Йорке.